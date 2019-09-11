Рада поддержала за основу закон об отмене паевого взноса для инвесторов
"За" проголосовали 290 депутатов, передает Еспресо.TV
В пояснительной записке к законопроекту говорится о внесении изменений в ряд законов Украины, тем самым устраняя неточности в сфере защиты акционеров, строительства, правосудие и тому подобное.
В частности, законопроектом предусматривается отмена необходимости уплаты паевого взноса при строительстве.
В действующем законодательстве предусмотрено, что когда инвестор строит некий объект, он должен заплатить в развитие инфраструктуры населенного пункта паевой взнос. Его размер колеблется от 4% до 10% стоимости такого строительства.
"Паевой взнос - это своеобразный квазиподаток на строительство, который, с формальной точки зрения, уплачивается застройщиком, однако фактическим его плательщиком является покупатель недвижимости. Кроме того, паевой взнос не имеет четкого целевого характера (соответствующие средства не обязательно идут на развитие инфраструктуры), а оплата стоимости присоединения к инженерным сетям обычно уплачивается заказчиками строительства отдельно от паевого взноса ", - объясняют авторы законопроекту.
Также авторы проекта закона надеются, что его окончательное принятие позволит улучшить бизнес-климат в Украине.
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