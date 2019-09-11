Рада одобрила изменения в закон о стандартизации в первом чтении
Об этом сообщает Еспресо.TV
Документ поддержали 266 народных избранников.
Положения законопроекта №1068 направлены на приведение национальной системы стандартизации в соответствие с международной и европейской практикой.
В частности, законопроектом предлагается: установление добровольности применения национальных стандартов; недопущение согласования проектов национальных стандартов с государственными органами; недопущение нормативно-правового регулирования отношений, связанных с разработкой стандартов предприятий, учреждений и организаций и технических условий; отличие отраслевой стандартизации, в связи с чем, в течение 15 лет центральные органы исполнительной власти имеют право в соответствующих сферах деятельности и в пределах своих полномочий проверять, пересматривать свои отраслевые стандарты с целью перевода их на национальный уровень или на уровень предприятий или отмены.
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