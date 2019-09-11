"Жуков спас Украину от нацизма": Кернес обжалует переименование проспекта Григоренко

11 сентября, 2019, 09:46

Харьковский городской голова Геннадий Кернес подаст апелляционную жалобу на решение суда об отмене переименования проспекта Григоренко на Жукова

Об этом Кернес написал в Facebook.

"Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возвращении проспекта имени Жукова. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя проспекту именно в рамках так называемого" Закона о декоммунизации ", поскольку Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма ", - заявил Кернес.

Напомним, 19 июня Харьковская горсовет проголосовал за проспект Жукова.