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Espreso.tvОбщество"Жуков спас Украину от нацизма": Кернес обжалует переименование проспекта Григоренко

"Жуков спас Украину от нацизма": Кернес обжалует переименование проспекта Григоренко


фото: 24tv
Харьковский городской голова Геннадий Кернес подаст апелляционную жалобу на решение суда об отмене переименования проспекта Григоренко на Жукова

Об этом Кернес написал в Facebook.

"Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возвращении проспекта имени Жукова. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя проспекту именно в рамках так называемого" Закона о декоммунизации ", поскольку Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма ", - заявил Кернес.

Напомним, 19 июня Харьковская горсовет проголосовал за проспект Жукова.

  • Полиция Харьковщины открыла производство из-за решения депутатов Харьковского городского совета вернуть проспекта Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
  • 21 июня харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении имени Жукова проспекту.
  • 5 сентября суд отменил переименование проспекта Григоренко на Жукова.

 

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