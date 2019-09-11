"Жуков спас Украину от нацизма": Кернес обжалует переименование проспекта Григоренко
11 сентября, 2019, 09:46
Харьковский городской голова Геннадий Кернес подаст апелляционную жалобу на решение суда об отмене переименования проспекта Григоренко на Жукова
Об этом Кернес написал в Facebook.
"Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возвращении проспекта имени Жукова. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя проспекту именно в рамках так называемого" Закона о декоммунизации ", поскольку Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма ", - заявил Кернес.
Напомним, 19 июня Харьковская горсовет проголосовал за проспект Жукова.
- Полиция Харьковщины открыла производство из-за решения депутатов Харьковского городского совета вернуть проспекта Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
- 21 июня харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении имени Жукова проспекту.
- 5 сентября суд отменил переименование проспекта Григоренко на Жукова.
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