"Я выпал в осадок": Дубилет пообещал вдвое сократить использование бумаги в Кабмине

11 сентября, 2019, 13:39

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет шокирован, сколько правительство тратит бюджетных средств на закупку бумаги

Об этом он написал в Instagram.

"Вы даже не представляете, сколько бумаги тратят органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок. Скоро поделюсь цифрами. Избавиться от бумаги - это не про экологию (хотя тоже важно). Это о неэффективных бизнес-процессах , о тысячах чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом все и вся упрощать и оцифровывать. Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза", - сообщил Дубилет.