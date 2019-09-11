"Я выпал в осадок": Дубилет пообещал вдвое сократить использование бумаги в Кабмине
Об этом он написал в Instagram.
"Вы даже не представляете, сколько бумаги тратят органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок. Скоро поделюсь цифрами. Избавиться от бумаги - это не про экологию (хотя тоже важно). Это о неэффективных бизнес-процессах , о тысячах чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом все и вся упрощать и оцифровывать. Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза", - сообщил Дубилет.
Вы даже не представляете, сколько бумаги расходуют органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок. Скоро поделюсь цифрами. Избавиться от бумаги - это не про экологию (хотя тоже важно). Это о неэффективны бизнес-процессы, о тысячи чиновников и миллионы людей, Которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс по процессом все и вся упрощать и переводит в цифру. Я обязуюсь Сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза.
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