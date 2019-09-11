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Espreso.tvОбщество"Внештатные ФСБшники": Бекиров рассказал, как врачи признали его самым здоровым в СИЗО

"Внештатные ФСБшники": Бекиров рассказал, как врачи признали его самым здоровым в СИЗО


фото: krymr.org
Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого освободили во время российско-украинского обмена, рассказал об общении с российскими властями

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Бекиров у них был, как кость в горле. Вместе с Ладиным и Ислямом (Алексей Ладин и Ислям Велиляев - адвокаты Эдема Бекирова - ред.,). Они хоть и говорят:" Что там ваше ЕСПЧ, ваши требования. Нам это все по барабану ". Но в то же время и нужно давать отчеты, я был в больнице. Потом вывозят в Семашко (больница имени Семашко в Симферополе - ред.,). Внештатные сотрудники ФСБ - врачи - делают вывод. И по их выводами значит, что я самый здоровый в СИЗО. Спортсмен такой ", - рассказал Бекиров.

Он добавил, что всегда активно защищал свою позицию и в "задние ряды не убегал", но героем себя не считает.

"Я простой человек. Я не герой. Я просто люблю свою Родину ... Моя политическая позиция такова: все, что происходит с моим народом ... Я в задние ряды не убегал. Я всегда шел в первых рядах. Не боялся этого. Моя активная позиция: я никому не желаю зла, но я считаю, что все должно быть по справедливости. Моя Родина должна быть свободна. Где бы я ни был, где бы ни были мои дети и внуки, они должны знать, что есть Крым, что это их Родина. И они могут в любую минуту свободно вернуться и жить спокойно. Вот что такое Родина ... ", - подчеркнул Бекиров.

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