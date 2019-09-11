"Своих не бросаем": Украинские моряки собрали деньги на помощь осужденному в РФ волонтеру, который им помогал
Об этом сообщил координатор адвокатов моряков Николай Полозов в Facebook.
"Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили. И они, ак раньше и сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне. Сегодня освобожденные украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой (российская активистка, вместе с Котовым помогала морякам, - Ред.), чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову ", - написал Полозов.
Адвокат отметил, что сумму в размере 12 400 грн и 25 850 руб. привезет в Москву и передаст Виктории.
"Девиз украинских военных моряков -" Своих не бросаем!" - полностью касается и Кости Котова", - добавил Полозов.
Напомним, что Котова осудили к 4 годам колонии общего режима за "неоднократное нарушение правил проведения митингов".
Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.
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