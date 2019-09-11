 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Своих не бросаем": Украинские моряки собрали деньги на помощь осужденному в РФ волонтеру, который им помогал

"Своих не бросаем": Украинские моряки собрали деньги на помощь осужденному в РФ волонтеру, который им помогал

Украинские освобожденные военнопленные моряки собрали средства для помощи осужденному в РФ активисту Константину Котову, который им помогал, пока они находились в СИЗО "Лефортово"

Об этом сообщил координатор адвокатов моряков Николай Полозов в Facebook.

"Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили. И они, ак раньше и  сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне. Сегодня освобожденные украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой (российская активистка, вместе с Котовым помогала морякам, - Ред.), чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову ", - написал Полозов.

Адвокат отметил, что сумму в размере 12 400 грн и 25 850 руб. привезет в Москву и передаст Виктории.

"Девиз украинских военных моряков -" Своих не бросаем!" - полностью касается и Кости Котова", - добавил Полозов.

Напомним, что Котова осудили к 4 годам колонии общего режима за "неоднократное нарушение правил проведения митингов".

Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать