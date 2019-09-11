"Своих не бросаем": Украинские моряки собрали деньги на помощь осужденному в РФ волонтеру, который им помогал

11 сентября, 2019, 08:33

Украинские освобожденные военнопленные моряки собрали средства для помощи осужденному в РФ активисту Константину Котову, который им помогал, пока они находились в СИЗО "Лефортово"

Об этом сообщил координатор адвокатов моряков Николай Полозов в Facebook.

"Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили. И они, ак раньше и сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне. Сегодня освобожденные украинские моряки собрали деньги и попросили меня передать их Виктории Ивлевой (российская активистка, вместе с Котовым помогала морякам, - Ред.), чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову ", - написал Полозов.

Адвокат отметил, что сумму в размере 12 400 грн и 25 850 руб. привезет в Москву и передаст Виктории.

"Девиз украинских военных моряков -" Своих не бросаем!" - полностью касается и Кости Котова", - добавил Полозов.

Напомним, что Котова осудили к 4 годам колонии общего режима за "неоднократное нарушение правил проведения митингов".

Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.