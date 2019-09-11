"Нафтогаз": в некоторых микрорайонах Киева возможен срыв отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей

11 сентября, 2019, 18:57

Долги 14 столичных теплопроизводителей ставят под угрозу теплоснабжение жителей некоторых домов Киева в отопительном сезоне

Об этом сообщает пресс служба "Нафтогаза".

Четырнадцать теплопроизводителей города Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством (ПСО), что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы.

В частности речь идет о компании "Акважитлосервис", "Современные муниципальные технологии", "Вертон Технолоджи", "Элизиум ЖЭО", "Энерго Сервис Групп", "Эско-Эксперт", "Эффективные энергетические системы", "Житлокомфорт", "Жилье-Сервис "," Сент София Проперти Менеджмент "," Щорса, 32 ЖЕП ", предприятие" Групповая котельная МВД Украины ", ОСМД" Победа 131-А "и" Юрковская 28 ".

Уровень расчетов перечисленных предприятий и объединений с НАК "Нафтогаз Украины" - ниже установленного законодательством минимального уровня.

В то же время подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - а именно, 91 компания и объединения, включая крупнейшие столичные производители тепла Киевтеплоэнерго, добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ПСО газ.

Нафтогаз призывает столичных теплопроизводителей, которые не соблюдают требований законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты до надлежащего уровня. Также просим столичную мэрию взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений - ведь от их правильной работы зависит своевременный старт отопительного сезона и наличие тепла в домах киевлян.