"Кум предал": Сущенко рассказал, зачем поехал в Москву перед своим задержанием
Об этом он заявил в интервью Укринформа .
"Я поехал в Москву по семейным делам. Возникла срочная необходимость помочь родственникам. После решения части проблем встретился со старым знакомым. Он военный, служил во внутренних войсках, которого я знаю много лет. Встречался по его просьбе", - рассказал Сущенко.
По его словам, старый знакомый - это его кум, поскольку он крестил его ребенка.
"В целом эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем. Но я ни о чем не догадывался. На самом деле, как потом выяснилось, это была изящная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ. Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" в какие-то секретные данные об обучении внутренних войск и вооруженных сил РФ ", - подчеркнул Сущенко.
Он сказал, что не знает, почему его кум так поступил с ним и которая была мотивация.
"После захвата во время следствия на одной из записей знакомый спрашивает у спецслужащего РФ:" Ну что, игра стоила свеч или нет? ". А ответ раздается:" Все супер! ". Тогда я понял, что это было спланировано и планировалось длительное время . Я не знаю, почему он так поступил и какая мотивация его была, но подозреваю, что он, возможно, "на крючке сидел", - пояснил журналист.
Напомним, в октябре 2016 украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергал все обвинения.
4 июня 2018 года Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима . 12 сентября 2018 Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
Напомним, что Сущенко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
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