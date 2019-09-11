 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Кум предал": Сущенко рассказал, зачем поехал в Москву перед своим задержанием

"Кум предал": Сущенко рассказал, зачем поехал в Москву перед своим задержанием


фото: rbc.ua
Украинский журналист Роман Сущенко в 2016 году поехал в Москву по семейным делам

Об этом он заявил в интервью Укринформа .

"Я поехал в Москву по семейным делам. Возникла срочная необходимость помочь родственникам. После решения части проблем встретился со старым знакомым. Он военный, служил во внутренних войсках, которого я знаю много лет. Встречался по его просьбе", - рассказал Сущенко.

По его словам, старый знакомый - это его кум, поскольку он крестил его ребенка.

"В целом эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем. Но я ни о чем не догадывался. На самом деле, как потом выяснилось, это была изящная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ. Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" в какие-то секретные данные об обучении внутренних войск и вооруженных сил РФ ", - подчеркнул Сущенко.

Он сказал, что не знает, почему его кум так поступил с ним и которая была мотивация.

"После захвата во время следствия на одной из записей знакомый спрашивает у спецслужащего РФ:" Ну что, игра стоила свеч или нет? ". А ответ раздается:" Все супер! ". Тогда я понял, что это было спланировано и планировалось длительное время . Я не знаю, почему он так поступил и какая мотивация его была, но подозреваю, что он, возможно, "на крючке сидел", - пояснил журналист.

Напомним, в октябре 2016 украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергал все обвинения.

4 июня 2018 года Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима . 12 сентября 2018 Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.

Напомним, что Сущенко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать