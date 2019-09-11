"Кум предал": Сущенко рассказал, зачем поехал в Москву перед своим задержанием

11 сентября, 2019, 12:57

Украинский журналист Роман Сущенко в 2016 году поехал в Москву по семейным делам

Об этом он заявил в интервью Укринформа .

"Я поехал в Москву по семейным делам. Возникла срочная необходимость помочь родственникам. После решения части проблем встретился со старым знакомым. Он военный, служил во внутренних войсках, которого я знаю много лет. Встречался по его просьбе", - рассказал Сущенко.

По его словам, старый знакомый - это его кум, поскольку он крестил его ребенка.

"В целом эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем. Но я ни о чем не догадывался. На самом деле, как потом выяснилось, это была изящная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ. Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" в какие-то секретные данные об обучении внутренних войск и вооруженных сил РФ ", - подчеркнул Сущенко.

Он сказал, что не знает, почему его кум так поступил с ним и которая была мотивация.

"После захвата во время следствия на одной из записей знакомый спрашивает у спецслужащего РФ:" Ну что, игра стоила свеч или нет? ". А ответ раздается:" Все супер! ". Тогда я понял, что это было спланировано и планировалось длительное время . Я не знаю, почему он так поступил и какая мотивация его была, но подозреваю, что он, возможно, "на крючке сидел", - пояснил журналист.

Напомним, в октябре 2016 украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергал все обвинения.

4 июня 2018 года Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима . 12 сентября 2018 Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.

Напомним, что Сущенко освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".