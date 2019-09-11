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Espreso.tvОбщество"Конгресс с вами" США выделит Украине $ 250 млн военной помощи, даже если Трамп будет против, - сенаторы

"Конгресс с вами" США выделит Украине $ 250 млн военной помощи, даже если Трамп будет против, - сенаторы

Американский конгресс примет решение о выделении $ 250 млн военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп будет блокировать ее

Об этом заявили сенаторы Конгресса США Рон Джонсон и Крис Мерфи, передает Reuters .

"Если он решит не выделять эти деньги, я действительно уверен, что на двухпартийной основе Конгресс переназначит их", - заявил журналистам республиканский сенатор Рон Джонсон.

В прошлом месяце представители администрации Трампа заявили, что Белый дом пересматривает, нужно ли выделение $ 250 млн военной помощи Украине, хотя это уже было утверждено Конгрессом в законе, который подписал президент.

Джонсон заявил, что говорил с Трампом о помощи непосредственно перед поездкой в Украину, и Трамп сказал ему, что он обеспокоен вопросом того, должны европейские страны, а не США, предоставлять средства Украине, поскольку страна находится в их "заднем дворе".

Сенатор Мерфи заявил, что на встречах с украинскими чиновниками было понятно, что они не имеют полного понимания того, почему эти деньги могут содержаться. По его словам, украинцы поднимали этот вопрос на каждой встрече с американскими депутатами.

Два сенатора заявили, что пытались заверить украинцев, что Конгресс поддерживает Украину, поскольку она сталкивается с российской агрессией.

"Независимо от того, что делает президент, Конгресс Соединенных Штатов с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа", - сказал Джонсон.

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