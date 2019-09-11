Промоутер объяснил, почему соперником Усика выбрали известного бойца MMA

11 сентября, 2019, 12:37

Промоутер Эдди Хирн объяснил, почему первым соперником украинца Александра Усика в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер и боец MMA Тайрон Спонг из Нидерландов

Об этом сообщает iSport.ua .

По словам Хирна, выбор Спонга соперником Усика объясняется тем, что голландец занимает наиболее высокую позицию из возможных оппонентов в рейтинге WBO (Всемирной боксерской организации), по версии которой украинец является официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я думаю, этот соперник привлечет внимание многих людей. Мы уже почти продали арену Wintrust. Спонг - номер четыре в рейтинге WBO. Это наиболее высокорейтинговый возможный оппонент в организации, в которой Усик является обязательным претендентом. Конечно, большинство людей знает его по кикбоксингу и ММА. Он очень хороший кикбоксер, сильный панчер, у него крепкий подбородок. Я знаю, многие люди ожидают, что Усик его пройдет, но пбачимо. Я думаю, это будет зрелищный поединок ", - рассказал Хирн.