Промоутер объяснил, почему соперником Усика выбрали известного бойца MMA
Об этом сообщает iSport.ua .
По словам Хирна, выбор Спонга соперником Усика объясняется тем, что голландец занимает наиболее высокую позицию из возможных оппонентов в рейтинге WBO (Всемирной боксерской организации), по версии которой украинец является официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Я думаю, этот соперник привлечет внимание многих людей. Мы уже почти продали арену Wintrust. Спонг - номер четыре в рейтинге WBO. Это наиболее высокорейтинговый возможный оппонент в организации, в которой Усик является обязательным претендентом. Конечно, большинство людей знает его по кикбоксингу и ММА. Он очень хороший кикбоксер, сильный панчер, у него крепкий подбородок. Я знаю, многие люди ожидают, что Усик его пройдет, но пбачимо. Я думаю, это будет зрелищный поединок ", - рассказал Хирн.
- 1 сентября Александр Усик заявил, что его первым соперником в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг из Нидерландов.
- 4 сентября Усик назвал сильные качества нидерландца Спонга , который станет его первым соперником в супертяжелом весе.
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