Правительство одобрило запуск строительства метро в Харькове за кредитные средства ЕБРР

11 сентября, 2019, 16:25

Кабинет министров Украины утвердил условия запуска совместного проекта Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по финансированию достройки линии метрополитена в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями: "Державинская" и "Одесская", а также электродепо "Алексеевское" (мощностью 100 вагонов со связующим ветвью к третьей линии метро), что втрое сократит время поездки от центра города до южных спальных районов ", - пояснили в Минфине.

За полученные средства также планируют приобрести новый подвижной состав для Харьковского метрополитена, говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что реализация проекта позволит разгрузить транспортную систему Харькова и улучшит экологическую ситуацию в городе.