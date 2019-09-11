Правительство одобрило запуск строительства метро в Харькове за кредитные средства ЕБРР
11 сентября, 2019, 16:25
Кабинет министров Украины утвердил условия запуска совместного проекта Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по финансированию достройки линии метрополитена в Харькове
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
"Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями: "Державинская" и "Одесская", а также электродепо "Алексеевское" (мощностью 100 вагонов со связующим ветвью к третьей линии метро), что втрое сократит время поездки от центра города до южных спальных районов ", - пояснили в Минфине.
За полученные средства также планируют приобрести новый подвижной состав для Харьковского метрополитена, говорится в сообщении.
В правительстве отмечают, что реализация проекта позволит разгрузить транспортную систему Харькова и улучшит экологическую ситуацию в городе.
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