Правительство одобрило выделение по 100 тыс. грн каждому из 35 заявленных политзаключенных и пленных

11 сентября, 2019, 13:18

Кабинет Министров Украины принял решение о единовременной денежной выплате в размере 100 тыс гривен каждому из 35 освобожденных из плена и заточения РФ украинцев

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале .

"Только приняла участие во втором заседании Кабинета Министров Украины. Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тыс гривен", - говорится в сообщении Денисовой.

Отмечается, что ответственным за выполнение этого решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Напомним, что 7 сентября 2019 года Россия отдала Украине 35 пленников Кремля в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".