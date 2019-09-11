Правительство одобрило выделение по 100 тыс. грн каждому из 35 заявленных политзаключенных и пленных
11 сентября, 2019, 13:18
Кабинет Министров Украины принял решение о единовременной денежной выплате в размере 100 тыс гривен каждому из 35 освобожденных из плена и заточения РФ украинцев
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале .
"Только приняла участие во втором заседании Кабинета Министров Украины. Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тыс гривен", - говорится в сообщении Денисовой.
Отмечается, что ответственным за выполнение этого решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Напомним, что 7 сентября 2019 года Россия отдала Украине 35 пленников Кремля в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".
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