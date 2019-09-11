Пожар в гостинице "Токио Стар": дочь погибшей австралийки требует $1 млн компенсации

11 сентября, 2019, 14:56

Дочь 73-летней гражданки Австралии, которая погибла в ночь на 17 сентября во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар", требует $1 млн компенсации за моральный ущерб

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постановление Киевского районного суда Одессы.

Также в постановлении говорится об аресте имущества одного из совладельцев гостиницы с целью обеспечения гражданского иска.

Напомним, что в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего погибли 9 человек .

Предыдущая причина пожара - короткое замыкание.