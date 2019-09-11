Польша предлагает учить украинских дипломатов, чиновников и политиков

11 сентября, 2019, 15:37

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Польши предлагает вышколы для должностных лиц, дипломатов и политиков из Украины

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время церемонии назначения на должности молодых польских дипломатов, сообщает Польское радио.

В церемонии также приняли участие украинские дипломаты, в частности посол Украины в Польше Андрей Дещица и представители украинской Дипломатической академии при МИД Украины.

Чапутович отметил, что его ведомство сейчас ведет переговоры о проведении Дипломатической академией МИД Польши тренировок для украинских чиновников и налаживание сотрудничества дипломатической академии с соответствующими структурами в Министерстве иностранных дел Украины.

"Мы предложили обучение новым украинским элитам здесь, в Дипломатической академии, в форме курсов, которые подготовят их к политической жизни в своей стране. Поэтому мы хотим поделиться опытом Польши - страны, которая прошла трансформацию, подготовку к членству в Европейском Союзе и НАТО. Это будет касаться не только украинских дипломатов. Но также политиков, чиновников, тех, кто ведет политическую деятельность", - заявил глава МИД Польши.

Чапутович добавил, что благодаря такому сотрудничеству украинские чиновники могут ознакомиться с польской системой государственной службы и "польской политической системой". "Это позволили бы им уверенно и лучше представлять свою страну", - рассказал он.

Министр пояснил, что польские чиновники также воспользовались таким обучением, когда Польша подала заявку на членство в ЕС. "Сегодня мы можем сами поделиться своим опытом", - подчеркнул глава МИД.

Чапутович выразил удовлетворение, что на церемонию присяги польских дипломатов прибыли представители Украины. "Наши отношения с Украиной развиваются очень хорошо", - сказал он, напомнив о последнем визите в Польшу нового президента Украины.