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Espreso.tvОбществоПарламент поддержал изменения в закон о строительных нормах

Парламент поддержал изменения в закон о строительных нормах


фото: rfe
Верховная Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в закон Украины "О строительных нормах" для совершенствования нормирования в строительстве

Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве (№ 1052 ) поддержали за основу 308 народных депутатов. А вот в целом закон поддержали 266 нардепов, сообщает Еспресо.TV.

Положения закона направлены на обеспечение повышения качества строительных норм и уменьшение количества необоснованных обязательных требований. Это будет способствовать внедрению инновационных и прогрессивных технологий, усилению инвестиционной привлекательности строительного рынка, дальнейшему развитию строительной отрасли, говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предлагается внести изменения в закон "О строительных нормах", а именно: определить методы нормирования в строительстве (параметрический, распорядительный, целевой) определить объект нормирования; расширить круг базовых организаций в сфере строительства, которые выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве; усовершенствовать процедуру обнародования строительных норм.

 

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