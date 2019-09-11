ОПОРА выступила против досрочного роспуска ЦИК

11 сентября, 2019, 17:35

В ОПОРЕ выступили против роспуска Центральной избирательной комиссии, поскольку это может дискредитировать ее как институт

Об этом сообщила общественная сеть "Опора".

"ОПОРА констатирует, что высший орган администрирования выборов в течение последних 15 лет, когда состоялись очередные и внеочередные ротации комиссии, превращается в заложника политической конъюнктуры, вне зависимости от наличия или отсутствия оснований для признания системных грубых нарушений, или противоправных действий с его стороны. Такая практика неприемлема и может системно и навсегда дискредитировать Комиссию как институт, а вместе с ней и ход любых выборов, ставить под сомнение их результат ", - говорится в заявлении.

Помимо того, эксперты отмечают, что 7-летний срок полномочий для членов ЦИК закладывался в закон по логике обеспечения беспристрастности этого органа, и это соответствует Кодексу надлежащей практики в избирательных делах Венецианской комиссии.

"Соответствующие практики определяют, что члены избирательных комиссий не могут быть отозваны по собственному усмотрению органами, которые их назначают. Президент или парламентское большинство не должны формировать состав комиссий под текущую политическую конфигурацию. Приближение практики сокращения или, наоборот, пролонгации без должных на то оснований каденции членов комиссии ставит под сомнение ее нейтральность и возможность действовать исключительно в рамках закона, а не партийных интересов ", - заявляют в ОПОРЕ.

Отмечается, что эксперты организации исследовали представление президента о досрочном прекращении полномочий ЦИК, избранного Верховной Радой Украины 8 созыва меньше года назад, и пришли к выводу, что "он содержит расширенную мотивационную составляющую со ссылкой на факты отмены в судебном порядке решений Комиссии об отказе в регистрации кандидатов ".

"В то же время ОПОРА установила, что и решение судов неодинаковыми, а именно Шестой апелляционный административный суд признал преимущественно законными и обоснованными решение ЦИК, тогда как Верховный Суд Украины отменял решения первой инстанции. Как следствие, истцы были восстановлены в своих правах. ЦИК выполнила все решения судов по этой категории претензий со стороны Президента ", - отметили в ОПОРЕ.

В то же время, ОПОРА соглашается с субъектом представления, что при принятии решения об отмене регистрации кандидата Куницкого А. А., который баллотировался в 169 одномандатном избирательном округе, ЦИК применила другой подход, чем при рассмотрении жалоб по схожим обстоятельствам от 3-х других кандидатов (Зуева М. С., Холодова А. И., Русалиной Л.В.).

"Впрочем, не все члены комиссии приняли единогласно решение относительно предмета жалобы, нужно принимать во внимание при рассмотрении парламентом представления президента", - добавили в организации.

Относительно бездеятельности ЦИК в части указания ложной информации в биографических сведениях о принадлежности к партии "Слуга народа" отдельными кандидатами, эксперты подчеркнули, что в решениях судов указано: действующим законодательством не предусмотрена обязанность и процедуры осуществления ЦИК проверки достоверности данных.

"Претензии относительно действий ЦИК, по мнению ОПОРЫ, не повлекли нарушения избирательных прав граждан, а недостатки применения закона, который неоднократно критиковала наша организация, должны комплексно быть исправлены парламентом на перспективу. Парад отставок и назначений нового состава Центральной избирательной комиссии может осуществляться на постоянной основе, что приведет к полному обесценению этого органа и поставит в перспективе под сомнение результаты любых более конфликтных выборов на любом уровне ", - убеждены в Гражданской сети.