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Espreso.tvСпортОлимпийский чемпион по фристайлу из Украины завершил карьеру

Олимпийский чемпион по фристайлу из Украины завершил карьеру


фото: sputnik.by
Воспитанник украинского фристайла Антон Кушнир, который выиграл олимпийское золото для Беларуси, объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Беларуси .

В белорусском НОК сообщили, что обладатель золотой медали зимних Игр-2014 в лыжной акробатике Антон Кушнир завершил карьеру и стал тренером-консультантом сборной Казахстана.

Кроме олимпийского золота, 34-летний Кушнир является обладателем Кубка мира-2009/2010, серебряным призером общего зачета Кубка мира-2007/2008, бронзовым призером чемпионата мира-2011.

Антон Кушнир родился в Ровенской области и начинал карьеру в Украине, однако в 2002 году сменил гражданство и выступал за Беларусь.

  • Напомним, в феврале 2019 года олимпийский чемпион по фристайлу украинец Александр Абраменко заявил, что пропустит следующий сезон .
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