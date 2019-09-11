Олимпийский чемпион по фристайлу из Украины завершил карьеру

11 сентября, 2019, 17:21

Воспитанник украинского фристайла Антон Кушнир, который выиграл олимпийское золото для Беларуси, объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Беларуси .

В белорусском НОК сообщили, что обладатель золотой медали зимних Игр-2014 в лыжной акробатике Антон Кушнир завершил карьеру и стал тренером-консультантом сборной Казахстана.

Кроме олимпийского золота, 34-летний Кушнир является обладателем Кубка мира-2009/2010, серебряным призером общего зачета Кубка мира-2007/2008, бронзовым призером чемпионата мира-2011.

Антон Кушнир родился в Ровенской области и начинал карьеру в Украине, однако в 2002 году сменил гражданство и выступал за Беларусь.