Охранники Зеленского победили на чемпионате мира по многоборью служб безопасности

11 сентября, 2019, 08:11

Служба безопасности президента Украины взяла золото в Чемпионате мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

За победу соревновались 26 команд телохранителей первых лиц. Они показывали техники защиты во время пешего сопровождения, массовых мероприятий, эвакуацию первого лица, отражение атак в толпе, приемы рукопашного боя, поиск взрывчатки и преодоления препятствий во время экстремального вождения.