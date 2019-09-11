Охранники Зеленского победили на чемпионате мира по многоборью служб безопасности
11 сентября, 2019, 08:11
Служба безопасности президента Украины взяла золото в Чемпионате мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
За победу соревновались 26 команд телохранителей первых лиц. Они показывали техники защиты во время пешего сопровождения, массовых мероприятий, эвакуацию первого лица, отражение атак в толпе, приемы рукопашного боя, поиск взрывчатки и преодоления препятствий во время экстремального вождения.
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