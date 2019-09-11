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Espreso.tvОбществоОхранники Зеленского победили на чемпионате мира по многоборью служб безопасности

Охранники Зеленского победили на чемпионате мира по многоборью служб безопасности

Служба безопасности президента Украины взяла золото в Чемпионате мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

За победу соревновались 26 команд телохранителей первых лиц. Они показывали техники защиты во время пешего сопровождения, массовых мероприятий, эвакуацию первого лица, отражение атак в толпе, приемы рукопашного боя, поиск взрывчатки и преодоления препятствий во время экстремального вождения.

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