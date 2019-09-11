Обыски в ПриватБанке: прокуратура пытается получить доступ ко всем документам юридической защиты банка

11 сентября, 2019, 15:01

11 сентября в главный офис ПриватБанка в Днепре прибыла группа лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска по определению Октябрьского районного суда города Днепра

Об этом сообщила пресс-секретарь банка Инна Музычук в Facebook.

Отмечается, что решение суда выдали 9 сентября, основанием для определения стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечение рекрутинговых компаний, районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять и получить доступ ко всем документам, связанным с юридической защитой банка", - сообщила Музычук.

Она рассказала, что проведение оперативных мероприятий по принудительной выемки нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных банк расценивает как давление.