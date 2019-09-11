Обыски в ПриватБанке: прокуратура пытается получить доступ ко всем документам юридической защиты банка
Об этом сообщила пресс-секретарь банка Инна Музычук в Facebook.
Отмечается, что решение суда выдали 9 сентября, основанием для определения стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.
"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечение рекрутинговых компаний, районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять и получить доступ ко всем документам, связанным с юридической защитой банка", - сообщила Музычук.
Она рассказала, что проведение оперативных мероприятий по принудительной выемки нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных банк расценивает как давление.
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