 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНовый посол ЕС начал работу в Украине

Новый посол ЕС начал работу в Украине


фото: err
Новый посол Евросоюза в Украине Матти Маазикас прибыл в Киев и официально приступил к исполнению обязанностей

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС.

"Добро пожаловать нового посла Матти Маазикаса. Его первым испытанием сегодня было вместить одну из крупнейших делегаций ЕС на одном фото. Сделано!" - говорится в сообщении в Twitter.

Маазикас сменил на этом посту французского дипломата Хьюга Мингарелли, который возглавлял представительство ЕС в Украине с 2016 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать