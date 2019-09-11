Новый посол ЕС начал работу в Украине
11 сентября, 2019, 15:18
Новый посол Евросоюза в Украине Матти Маазикас прибыл в Киев и официально приступил к исполнению обязанностей
Об этом говорится в сообщении представительства ЕС.
"Добро пожаловать нового посла Матти Маазикаса. Его первым испытанием сегодня было вместить одну из крупнейших делегаций ЕС на одном фото. Сделано!" - говорится в сообщении в Twitter.
Happy to welcome our new Ambassador @MattiMaasikas ! His first challenge today was to get one of the biggest EU Delegation into one picture. SUCCESS! #MovingForwardTogether #EU #Ukraine pic.twitter.com/I8YhtOLHgK- EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 11 сентября 2019 г.
Маазикас сменил на этом посту французского дипломата Хьюга Мингарелли, который возглавлял представительство ЕС в Украине с 2016 года.
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