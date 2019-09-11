Ночью на Буковине нашли дельтаплан, который должен был перевезти в Румынию 6 ящиков сигарет
11 сентября, 2019, 13:53
Ночью 11 августа во Новоселицком районе Буковины, в 30 км от румынской границы, пограничники нашли летательный аппарат
Об этом сообщает пресс служба ГПСУ в Facebook.
Отмечается, что пограничники задержали четырех украинцев, которые готовили мотодельтаплан до взлета.
Наряду находился автомобиль "ВАЗ", канистры с горючим и GPS-навигатор с заданному маршруту полета, а также - 6 ящиков сигарет, которые правонарушители планировали доставить в соседнюю страну с помощью летательного аппарата.
Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения, проводятся следственные действия.
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