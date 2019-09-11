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Espreso.tvОбществоНочью на Буковине нашли дельтаплан, который должен был перевезти в Румынию 6 ящиков сигарет

Ночью на Буковине нашли дельтаплан, который должен был перевезти в Румынию 6 ящиков сигарет

Ночью 11 августа во Новоселицком районе Буковины, в 30 км от румынской границы, пограничники нашли летательный аппарат

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ в Facebook.

Отмечается, что пограничники задержали четырех украинцев, которые готовили мотодельтаплан до взлета.

Наряду находился автомобиль "ВАЗ", канистры с горючим и GPS-навигатор с заданному маршруту полета, а также - 6 ящиков сигарет, которые правонарушители планировали доставить в соседнюю страну с помощью летательного аппарата.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения, проводятся следственные действия.

 

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