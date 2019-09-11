Нельзя подвозить друзей на крыше автомобиля: полиция напомнила правила перевозки пассажиров
11 сентября, 2019, 15:09
Министерство внутренних дел решило напомнить украинцам правила перевозки пассажиров
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"Вы когда-нибудь видели, чтобы друзей домой на крыше автомобиля подвозили? Вот и мы не видели. Потому люди так возить нельзя", - говорится в сообщении.
А еще нельзя перевозить:
- пассажиров вне кабины автомобиля, в кузове самоходных машин, на грузовом прицепе, полуприцепе, в кузове грузового мотоцикла;
- детей до 12 лет в транспорте без ремней безопасности, на переднем сиденье легкового автомобиля, на заднем сиденье мотоцикла и мопеда;
- детей до 16 лет в кузове любого грузового автомобиля;
- организованные группы детей в темное время суток.
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