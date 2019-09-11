Нельзя подвозить друзей на крыше автомобиля: полиция напомнила правила перевозки пассажиров

11 сентября, 2019, 15:09

Министерство внутренних дел решило напомнить украинцам правила перевозки пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Вы когда-нибудь видели, чтобы друзей домой на крыше автомобиля подвозили? Вот и мы не видели. Потому люди так возить нельзя", - говорится в сообщении.

А еще нельзя перевозить: