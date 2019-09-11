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Espreso.tvОбществоНельзя подвозить друзей на крыше автомобиля: полиция напомнила правила перевозки пассажиров

Нельзя подвозить друзей на крыше автомобиля: полиция напомнила правила перевозки пассажиров


фото: drive2
Министерство внутренних дел решило напомнить украинцам правила перевозки пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Вы когда-нибудь видели, чтобы друзей домой на крыше автомобиля подвозили? Вот и мы не видели. Потому люди так возить нельзя", - говорится в сообщении.

А еще нельзя перевозить:

  • пассажиров вне кабины автомобиля, в кузове самоходных машин, на грузовом прицепе, полуприцепе, в кузове грузового мотоцикла;
  • детей до 12 лет в транспорте без ремней безопасности, на переднем сиденье легкового автомобиля, на заднем сиденье мотоцикла и мопеда;
  • детей до 16 лет в кузове любого грузового автомобиля;
  • организованные группы детей в темное время суток.

 

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