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Espreso.tvОбществоНафтогаз закачал в подземные хранилища рекордный с 2011 года объем газа

Нафтогаз закачал в подземные хранилища рекордный с 2011 года объем газа


фото: utg.ua
НАК "Нафтогаз Украины" закачал в подземные хранилища газа более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона. Это рекордный показатель с 2011 года

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"Пересекли отметку в 19 млрд кубометров газа в подземках. Опережаем план ", - заявил Коболев.

Отмечается, что ежедневно в Украину поступает 68,7 млн кубометров газа. При этом весь этот газ поступает из ЕС. Объемы поступления газа из России являются нулевыми.

Также ежедневно Украины обеспечивает транзит российского газа в ЕС в объемах, превышающих 247 млн кубометров.

  • В "Нафтогазе" намерены накопить 20 млрд кубометров топлива, чтобы обезопасить Украину от различных сценариев транзитных переговоров с РФ.
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