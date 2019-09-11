Нафтогаз закачал в подземные хранилища рекордный с 2011 года объем газа

11 сентября, 2019, 11:59

НАК "Нафтогаз Украины" закачал в подземные хранилища газа более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона. Это рекордный показатель с 2011 года

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"Пересекли отметку в 19 млрд кубометров газа в подземках. Опережаем план ", - заявил Коболев.

Отмечается, что ежедневно в Украину поступает 68,7 млн кубометров газа. При этом весь этот газ поступает из ЕС. Объемы поступления газа из России являются нулевыми.

Также ежедневно Украины обеспечивает транзит российского газа в ЕС в объемах, превышающих 247 млн кубометров.