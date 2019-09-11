Нафтогаз закачал в подземные хранилища рекордный с 2011 года объем газа
11 сентября, 2019, 11:59
НАК "Нафтогаз Украины" закачал в подземные хранилища газа более 19 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона. Это рекордный показатель с 2011 года
Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.
"Пересекли отметку в 19 млрд кубометров газа в подземках. Опережаем план ", - заявил Коболев.
Отмечается, что ежедневно в Украину поступает 68,7 млн кубометров газа. При этом весь этот газ поступает из ЕС. Объемы поступления газа из России являются нулевыми.
Также ежедневно Украины обеспечивает транзит российского газа в ЕС в объемах, превышающих 247 млн кубометров.
- В "Нафтогазе" намерены накопить 20 млрд кубометров топлива, чтобы обезопасить Украину от различных сценариев транзитных переговоров с РФ.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-