НАБУ поймало голову николаевского Укравтодора на взятке в $ 90 тысяч
11 сентября, 2019, 16:15
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области на взятке в $ 90 тысяч
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали "на горячем" руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс. долл. США, которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн ", - говорится в сообщении.
Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст. 368 (получение взятки) УК. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Детали в бюро пообещали сообщить позже.
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