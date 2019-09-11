НАБУ поймало голову николаевского Укравтодора на взятке в $ 90 тысяч

11 сентября, 2019, 16:15

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области на взятке в $ 90 тысяч

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали "на горячем" руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс. долл. США, которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн ", - говорится в сообщении.

Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст. 368 (получение взятки) УК. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Детали в бюро пообещали сообщить позже.