На Киевщине во время задержания злоумышленник бросил две гранаты в полицейских
Об этом сообщает глава полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook.
Полиция Ирпинщины, расследуя уголовное производство по ст. 121 УК установила лицо, причастное к совершению тяжких телесных повреждений, а именно ножевого ранения.
Во время задержания на оперативных работников было совершено дерзкое нападение. Подозреваемый забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты. К счастью, они не сработали.
"Горя удалось избежать благодаря слаженной работе: наши сотрудники обезвредили и задержали злоумышленника. Во время неотложного обыска в его доме обнаружено еще 2 гранаты и огнестрельное оружие", - отметил Небытов.
Молодого задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция проводит следственные действия для дачи соответствующей правовой квалификации.
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