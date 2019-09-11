На Киевщине во время задержания злоумышленник бросил две гранаты в полицейских

11 сентября, 2019, 12:08

Во время задержания лицо, причастное к ножевому ранению, забаррикадировалось в доме и бросило в сторону правоохранителей две гранаты

Об этом сообщает глава полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Полиция Ирпинщины, расследуя уголовное производство по ст. 121 УК установила лицо, причастное к совершению тяжких телесных повреждений, а именно ножевого ранения.

Во время задержания на оперативных работников было совершено дерзкое нападение. Подозреваемый забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты. К счастью, они не сработали.

"Горя удалось избежать благодаря слаженной работе: наши сотрудники обезвредили и задержали злоумышленника. Во время неотложного обыска в его доме обнаружено еще 2 гранаты и огнестрельное оружие", - отметил Небытов.

Молодого задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция проводит следственные действия для дачи соответствующей правовой квалификации.