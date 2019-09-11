МИД Украины вызвало посла Чехии из-за обещания Земана поднять вопрос русинской автономии в Закарпатье

11 сентября, 2019, 22:30

11 сентября Министерство иностранных дел пригласило посла Чешской Республики Радека Матулу для предоставления разъяснений в связи с появлением в СМИ информации о встрече Президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов"

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии относительно русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию, говорится в сообщении.

Помимо того, в МИД Украины отметили, что и в дальнейшем будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.