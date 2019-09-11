 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМИД Украины вызвало посла Чехии из-за обещания Земана поднять вопрос русинской автономии в Закарпатье

МИД Украины вызвало посла Чехии из-за обещания Земана поднять вопрос русинской автономии в Закарпатье

11 сентября Министерство иностранных дел пригласило посла Чешской Республики Радека Матулу для предоставления разъяснений в связи с появлением в СМИ информации о встрече Президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов"

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии относительно русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию, говорится в сообщении.

Помимо того, в МИД Украины отметили, что и в дальнейшем будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать