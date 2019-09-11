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Espreso.tvОбществоМораторий на новое строительство: Кличко объяснил решение, которое планирует ввести Киевсовет

Мораторий на новое строительство: Кличко объяснил решение, которое планирует ввести Киевсовет


фото: delo.ua
Виталий Кличко отметил, что Киевсовет примет решение, которое будет касаться исключительно новой застройки и документов на нее

Об этом сообщил киевский городской голова в своем Телеграмм-канале.

Так, мэр пояснил, что речь идет о том, что до нового года не начинать возводить новые жилые, коммерческие объекты (кроме социальной инфраструктуры).

"Начатого законного строительства или объектов, которые должны быть законно введены в эксплуатацию, мораторий не будет касаться. Объекты, которые возводятся без документации, или в отношении которых документация отменена - в эксплуатацию введены не будут. Поэтому, не обращайте внимания на провокаторов и манипуляторов , которые в угоду застройщикам пытаются сеять лживую информацию ", - подчеркнул Кличко.

Согласно проекту решения городские власти планируют до конца года завершить инвентаризацию всего начатого на территории Киева строительства.

"Ведь сегодня согласовывает, что именно и где сооружается, ГАСК Украины. А город получает информацию постфактум", - пояснил он.

Кличко добавил, что они настроены навести порядок с застройкой в столице. "Чтобы неожиданно, на участках, полученных во времена Омельченко и Черновецкого, не произрастали монстры. Чтобы застройщики через суды не заставляли город выдавать градостроительные условия, чтобы не велось строительство на арестованных земельных участках. Чтобы все строительство происходило исключительно законно и с учетом интересов общины Киева ", - добавил он.

Председатель Киева предлагать Киевсовету принять это решение за основу и за неделю разработать предложения к нему, чтобы нивелировать возможные негативные последствия для граждан, в том числе предпринимателей.

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