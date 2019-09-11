Лучший бомбардир "Шахтера" сделал хет-трик в чемпионате Бразилии
11 сентября, 2019, 13:05
Бывший футболист "Шахтера" Луис Адриану забил три гола за "Палмейрас" в матче чемпионата Бразилии
Об этом сообщает "Палмейрас" в twitter.
Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду - бразильский "Палмейрас". Произошло это в матче 16-го тура чемпионата Бразилии с "Флуминенсе", который его команда выиграла со счетом 3: 0.
Луис Адриану является лучшим бомбардиром в истории "Шахтера" с 128 голами в 266 сыгранных матчах. На втором месте идет Андрей Воробей (114 голов).
Также 32-летний нападающий выступал за бразильский "Интернасьональ", итальянский "Милан" и российский "Спартак".
Луис Адриано сыграл 4 матча за сборную Бразилии.
HAT-TRICK!- SE Palmeiras (@Palmeiras) September 11, 2019
Pede música, meu camisa 10! #AvantiPalestra # MaiorCampeãoDoBrasil #PALxFLU pic.twitter.com/EVB6ztoUWn
- 31 июля Луис Адриану перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас".
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