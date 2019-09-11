Лучший бомбардир "Шахтера" сделал хет-трик в чемпионате Бразилии

11 сентября, 2019, 13:05

Бывший футболист "Шахтера" Луис Адриану забил три гола за "Палмейрас" в матче чемпионата Бразилии

Об этом сообщает "Палмейрас" в twitter.

Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду - бразильский "Палмейрас". Произошло это в матче 16-го тура чемпионата Бразилии с "Флуминенсе", который его команда выиграла со счетом 3: 0.

Луис Адриану является лучшим бомбардиром в истории "Шахтера" с 128 голами в 266 сыгранных матчах. На втором месте идет Андрей Воробей (114 голов).

Также 32-летний нападающий выступал за бразильский "Интернасьональ", итальянский "Милан" и российский "Спартак".

Луис Адриано сыграл 4 матча за сборную Бразилии.