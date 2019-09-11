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Espreso.tvСпортЛегенда "Манчестер Сити" не сыграет в прощальном матче из-за травмы

Легенда "Манчестер Сити" не сыграет в прощальном матче из-за травмы


фото: mancity.com
Бельгийский защитник Венсан Компани пропустит свой прощальный матч за "Манчестер Сити" в связи с травмой

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Легендарный бельгийский защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани пропустит прощальный матч за английский клуб. Футболист получил небольшое повреждение задней поверхности бедра, о чем с юмором и сообщил фанатам.

"Типичный я. Конец сезона я обычно всегда встречаю вне игры. Небольшое повреждение задней поверхности бедра", - признался бельгиец.

Компани провел в составе "Манчестер Сити" более 10 лет, сыграл 360 матчей, забил 20 голов и отдал 11 ассистов. Прощальный матч состоится 11 сентября.

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