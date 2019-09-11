Китай отменил пошлины на 16 категорий товаров из США

11 сентября, 2019, 13:48

Правительство Китая решило снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады

Об этом сообщает Bloomberg .

Сообщается, что документ вступит в силу с 17 сентября 2019-му году и будет действовать до 16 сентября 2020 года.

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В перечень не вошли важные статьи американского экспорта - соя-бобы, свинина и кукуруза. Комитет по тарифам и сборам продолжает рассматривать новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлиной.