Китай отменил пошлины на 16 категорий товаров из США
11 сентября, 2019, 13:48
Правительство Китая решило снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады
Об этом сообщает Bloomberg .
Сообщается, что документ вступит в силу с 17 сентября 2019-му году и будет действовать до 16 сентября 2020 года.
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В перечень не вошли важные статьи американского экспорта - соя-бобы, свинина и кукуруза. Комитет по тарифам и сборам продолжает рассматривать новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлиной.
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