Княжицкий о возможном увольнении членов ЦИК: Не вижу ни причин, ни оснований

11 сентября, 2019, 15:07

Изменение состава Центральной избирательной комиссии может быть необходимо для получения контроля над органом, для ротации нет законных оснований

Об этом заявил депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV

"Это - очередная попытка взять под контроль все государственные органы", - сказал нардеп в кулуарах ВР.

По его словам, в составе ЦИК представлены разные люди, в том числе заместитель главы от "Самопомощи" - Евгений Радченко, который является блестящим специалистом.

"В ЦИК сейчас много людей, независимых и ответственных. Состоявшиеся выборы получили высокую оценку проводедения от международных организаций, - добавил он.

Княжицкий также спрогнозировал, что найти 300 голосов в условиях монобольшинства под голосование не трудно.