Гуцульская брынза и мелитопольские черешни: ВР предварительно поддержала законопроект о географических указаниях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За соответствующий законопроект проголосовали 310 депутатов.
Этот законопроект является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации. Он обеспечит защиту иностранных географических указаний, а также основания для создания таких указаний в Украине.
"Целью принятия проекта Закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на географические указания с правом Европейского Союза", - объясняют авторы законопроекта.
Географическое указание - это название продукта, который производится на конкретной территории. Такими указаниями являются, например, коньяк, шампанское, сыр фета и тому подобное. В Украине такими указаниями могут стать гуцульская брынза и мелитопольские черешни.
- В начале 2019 году в Украине стартовало общественное обсуждение нового названия , которое придет на смену "коньяка Украины"
- Ранее сообщалось, что гуцульская брынза получит международный статус, защищающий происхождение продукта
- Минагрополитики утвердило перечень приоритетных сельскохозяйственных продуктов, которые могут быть зарегистрированы как географические указания. Среди них, в частности названия "карпатский мед" и "мелитопольская черешня"
- Украинские производители сыра фета с 2023 вынуждены будут отказаться от этого названия, поскольку оно защищено географическим указанием
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