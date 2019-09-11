Гуцульская брынза и мелитопольские черешни: ВР предварительно поддержала законопроект о географических указаниях

11 сентября, 2019, 13:54

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о географических указаниях

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За соответствующий законопроект проголосовали 310 депутатов.

Этот законопроект является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации. Он обеспечит защиту иностранных географических указаний, а также основания для создания таких указаний в Украине.

"Целью принятия проекта Закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на географические указания с правом Европейского Союза", - объясняют авторы законопроекта.

Географическое указание - это название продукта, который производится на конкретной территории. Такими указаниями являются, например, коньяк, шампанское, сыр фета и тому подобное. В Украине такими указаниями могут стать гуцульская брынза и мелитопольские черешни.