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Espreso.tvОбществоГуцульская брынза и мелитопольские черешни: ВР предварительно поддержала законопроект о географических указаниях

Гуцульская брынза и мелитопольские черешни: ВР предварительно поддержала законопроект о географических указаниях


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о географических указаниях

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За соответствующий законопроект проголосовали 310 депутатов.

Этот законопроект является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации. Он обеспечит защиту иностранных географических указаний, а также основания для создания таких указаний в Украине.

"Целью принятия проекта Закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на географические указания с правом Европейского Союза", - объясняют авторы законопроекта.

Географическое указание - это название продукта, который производится на конкретной территории. Такими указаниями являются, например, коньяк, шампанское, сыр фета и тому подобное. В Украине такими указаниями могут стать гуцульская брынза и мелитопольские черешни.

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