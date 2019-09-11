Госкино запретило 2 российских фильма с начала года
11 сентября, 2019, 10:37
Государственное агентство Украины по вопросам кино с начала 2019 года запретило показ двух российских фильмов, а также предоставило разрешение на прокат одного фильма производства РФ
Об этом говорится в ответе Госкино на информационный запрос, передает Интерфакс-Украина .
В текущем году на рассмотрении Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино было 3 фильма российского производства: "Громкая связь" (реж. А.Нужний), "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян) и " стрела "(реж. Е. Никитин).
Из них 2 фильма - "Я так не думаю" и "Стрела" большинством голосов членов Экспертной комиссии были запрещены для распространения и демонстрации на территории Украины.
В то же время отмечается, что фильм "Громкая связь" был разрешен к показу с индексом зрительской аудитории "16".
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