Госфинансирование кино - привилегия, поэтому мы будем рейтинговать продюсеров, - Бородянский

11 сентября, 2019, 17:15

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует изменить принципы государственного финансирования киноиндустрии и введет рейтингование продюсеров

Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Укринформ.

"Мы будем менять со временем принципы прозрачности финансирования кино, мы будем вводить рейтингование продюсеров. Потому что, по моему глубокому убеждению, государственное финансирование - это привилегия... Мы будем вводить инструменты, механизмы прозрачности", - отметил Бородянский.

Он добавил, что такое решение вызвано тем, что в результате питчинга, проведенного Государственным агентством по вопросам кино, был в три раза превышен годовой лимит финансирования отрасли.

"Я сегодня встречался с (руководством - ред.,) Госкино и советом по Госкино (Совет по государственной поддержке кинематографии, ред.,) и в августе был проведен питчинг, где принято решение о финансировании фильмов-победителей на 1,7 млрд грн . Это втрое превышает текущий бюджет Госкино. То есть была определена государственная поддержка фильмов на три года вперед. Причем, на наш юридический взгляд, совет по Госкино вышел за пределы своих полномочий, так как максимальная сумма, которой они могут оперировать, - 500 млн грн на год. Вторая часть проблемы, что это средства только на игровое кино, и копродукции. То есть анимация, документальное кино, сериалы уже не имеют источников финансирования ", - пояснил министр.