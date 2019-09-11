ГМС приедет в больницу к освобожденным пленникам Кремля, чтобы сделать им ID-паспорта

11 сентября, 2019, 21:15

Бывшим узникам Российской Федерации Государственная миграционная служба Украины организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса в места прохождения лечения освобожденных

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Сегодня начали реализацию совместной инициативы с руководством Государственной миграционной службы Украины по оформлению ID-паспортов. Новые документы получат освобожденные 7 сентября военные моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ, или если есть необходимость в их обновлении", - написала Денисова.

По ее словам, Государственная миграционная служба организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса в места прохождения лечения освобожденных.

"Надеюсь, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время", - добавила Денисова.