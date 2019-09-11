Футболиста "Барселоны" раскритиковали за детское поведение

11 сентября, 2019, 19:22

Экс-футболист "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг раскритиковал звездного полузащитника Усмана Дембеле

Об этом сообщает Goal .

Экс-полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг жестко раскритиковал бывшего партнера по каталонскому клубу Усмана Дембеле, поведением которого всерьез обеспокоены испанцы.

"Дембеле - маленький мальчик, который зарабатывает очень много денег. Его словно бросили в гигантский бассейн стоимостью 150 млн евро и он до сих пор не понимает, как в нем плавать, как вести себя. Он просто хочет играть в футбол", - признался Боатенг.

В прошлом сезоне Кевин-Принс Боатенг выступал в составе "Барселоны" на правах аренды. 32-летний ганец сыграл за каталонскую команду четыре матча, а результативными действиями не отметился.