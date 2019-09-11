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Espreso.tvОбществоФракция "Европейской солидарности" заблокировала подписание закона об импичменте

Фракция "Европейской солидарности" заблокировала подписание закона об импичменте

13 депутатов от фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в целом как закона Украины проекта Закона об особой процедуре отстранения Президента Украины с поста (импичменте)

Об этом говорится в проектах постановления 1012-П на сайте Рады.

Авторы постановления:

  1. Забродский Михаил
  2. Павленко Ростислав
  3. Геращенко Ирина
  4. Федина София
  5. Луценко Ирина
  6. Герасимов Артур
  7. Фриз Ирина
  8. Синютка Олег
  9. Величкович Николай
  10. Бондарь Михаил
  11. Кубив Степан
  12. Княжицкий Николай
  13. Саврасов Максим

Пятого президента Петра Порошенко среди инициаторов проекта нет.

Отметим, что пока Верховная Рада не рассмотрит это постановление, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не имеет права подписывать соответствующий закон.

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