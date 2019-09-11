Фракция "Европейской солидарности" заблокировала подписание закона об импичменте

11 сентября, 2019, 14:23

13 депутатов от фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в целом как закона Украины проекта Закона об особой процедуре отстранения Президента Украины с поста (импичменте)