Фракция "Европейской солидарности" заблокировала подписание закона об импичменте
11 сентября, 2019, 14:23
13 депутатов от фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в целом как закона Украины проекта Закона об особой процедуре отстранения Президента Украины с поста (импичменте)
Об этом говорится в проектах постановления 1012-П на сайте Рады.
Авторы постановления:
- Забродский Михаил
- Павленко Ростислав
- Геращенко Ирина
- Федина София
- Луценко Ирина
- Герасимов Артур
- Фриз Ирина
- Синютка Олег
- Величкович Николай
- Бондарь Михаил
- Кубив Степан
- Княжицкий Николай
- Саврасов Максим
Пятого президента Петра Порошенко среди инициаторов проекта нет.
Отметим, что пока Верховная Рада не рассмотрит это постановление, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не имеет права подписывать соответствующий закон.
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