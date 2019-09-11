Евро-2020: результаты всех матчей вторника
11 сентября, 2019, 07:00
10 сентября были сыграны очередные матчи квалификации Евро-2020, где в частности играли соперники Украины в группе В
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020
6-й тур
10 сентября
Группа А
Англия - Косово 5: 3
Голы: Стерлинг, 8, Кейн, 19 Войвода, 38 (аг), Сансо, 44, 46 - Бериша, 1, 49, Муриги, 55
Черногория - Чехия 0: 3
Голы: Соучек, 54, Масопуст, 58, Дарида, 90
группа В
Литва - Португалия 1: 5
Голы: Андрюшвечиус, 28 - Роналду, 7, 62, 65, 76, Уильям Карвальо, 90
Люксембург - Сербия 1: 3
Голы: Турпель, 66 - Митрович, 36, 78, Радоньич, 55
Группа H
Албания - Исландия 4: 2
Голы: Дермаку, 33, Хюсай, 52, Роши, 79, Цикалеши, 82 - Сигурдсон, 47, Сигтхорсон, 58
Франция - Андорра 3: 0
Голы: Коман, 18 Ленглет, 52, Бен Еддер, 90
Молдова - Турция 0: 4
Голы: Тосун, 37, 79, Турюк, 57, Язици, 88
- 10 сентября во домашнем товарищеском матче сборная Украины отиграла два мяча у команды Нигерии.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-