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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей вторника

Евро-2020: результаты всех матчей вторника


фото: uefa.com
10 сентября были сыграны очередные матчи квалификации Евро-2020, где в частности играли соперники Украины в группе В

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020

6-й тур

10 сентября

Группа А

Англия - Косово 5: 3

Голы: Стерлинг, 8, Кейн, 19 Войвода, 38 (аг), Сансо, 44, 46 - Бериша, 1, 49, Муриги, 55

Черногория - Чехия 0: 3

Голы: Соучек, 54, Масопуст, 58, Дарида, 90

группа В

Литва - Португалия 1: 5

Голы: Андрюшвечиус, 28 - Роналду, 7, 62, 65, 76, Уильям Карвальо, 90

Люксембург - Сербия 1: 3

Голы: Турпель, 66 - Митрович, 36, 78, Радоньич, 55

Группа H

Албания - Исландия 4: 2

Голы: Дермаку, 33, Хюсай, 52, Роши, 79, Цикалеши, 82 - Сигурдсон, 47, Сигтхорсон, 58

Франция - Андорра 3: 0

Голы: Коман, 18 Ленглет, 52, Бен Еддер, 90

Молдова - Турция 0: 4

Голы: Тосун, 37, 79, Турюк, 57, Язици, 88

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