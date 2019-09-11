Если "нормандский формат" не даст результатов, Зеленский попросит Трампа приобщиться, - Тейлор
11 сентября, 2019, 08:53
Если действующий "нормандский формат" не даст результатов, тогда президент Украины Владимир Зеленский и представители украинского правительства рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться
Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает "Голос Америки" .
"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий" нормандский формат "," нормандская четверка "не даст результатов - а они хотят результатов - тогда они рассмотрят возможность просить США и Британию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало ", - рассказал Тейлор.
По его словам, есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и, в частности, президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе.
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