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Espreso.tvСпортЭкс-игрока "Барселоны" осудили за стрельбу в ночном клубе

Экс-игрока "Барселоны" осудили за стрельбу в ночном клубе


фото: skysports.com
Экс-игрок "Барселоны" Арда Туран осужден на 2 года и 8 месяцев условного лишения свободы

Об этом сообщает Sky Sports.

Экс-полузащитник испанской "Барселоны", а ныне турецкого "Бешакшакира" Арда Туран приговорен к двум годам и восьми месяцам условного тюремного заключения. Футболист обвинен в незаконном хранении огнестрельного оружия, а также в намерении запугать людей и вызвать панику.

Осенью 2018 года в одном из ночных клубов Стамбула, футболист заинтересовался женой певца Беркая Шахина и сказал, что если бы не был женат, то не прошел бы мимо. Слова футболиста возмутили Беркая, между мужчинами началась драка, во время которой Туран сломал певцу нос. Кроме этого, звездный футболист той же ночью поехал с пистолетом в больницу извиняться перед Шахином и предложил ему себя застрелить

32-летний Туран является звездой турецкого футбола, в свое время выигрывал чемпионат Испании в составе "Барселоны" и "Атлетико". А трансферная стоимость футболиста составляет 1 млн евро.

 

 

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