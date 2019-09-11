Экс-агент ЦРУ, которая баллотируется в Конгресс, заявила об украинско-еврейском происхождении

"Я происхожу из украино-еврейского поколения. Мой отец был в военно-воздушные силах, мой брат едва не погиб во Вьетнаме. Моя служба прервалась, когда меня предало собственное правительство", - рассказывает Плейм в видео под названием "Под прикрытием" .

В ходе видео, на котором она выложила собственную версию своей биографии, появляется Льюис "Скутер" Либби, старший помощник вице-президента Дика Чейни, из-за "открытости" которого ее прикрытие было подорвано.

Плейм сказала, что переехала в Нью-Йорк на следующий день после того, как Либби осудили за ложь перед судом присяжных в расследовании по раскрытию ее имени, добавив, что президент США Дональд Трамп помиловал его в прошлом году.

Многочисленные обозреватели, как представляется, с восторгом восприняли видео Плейм.

Однако фактчекеры Washington Post поставили под сомнение предвыборные упреки Плейм о вине Либби.

Отдельные обозреватели также упрекнули Плейм, что о украинско-еврейских корнях она заявила в ответ на обвинения в антисемитизме, которые ранее звучали о ней.

"Напоминаю: Любая серьезная статья об избирательной кампании Валери Плейм должна вспоминать, что она неоднократно твитила статьи из антисемитского сайта, включая статьями, которые обвиняли евреев в нападении на США 11 сентября 2001 года и статью под названием "Американские евреи - движущая сила войн США", - пишет редактор издания Tablet Яир Розенгберг.

Сама Плейм в понедельник в комментарии CNN заявила, что уже много раз искренне извинилась за ретвиты таких статей, а их содержание не отражает ее личность.

Valerie Plame Blames Social Media For Why She Shared Anti-Semitic Articles



"Sometimes all sorts of things come across, as you know, in social media that you do not read all the way through ". Https://t.co/iJ9bWtM48E pic.twitter.com/oWDWqvnfh8 - Free Beacon (@FreeBeacon) 10 сентября 2019 г.

"Знаете, в соцсетях, не всё внимательно читаешь", - сказала она CNN.

Карьера демократки, которая сегодня претендует на кресло в Сенате, действительно закончилась внезапно и скандально в начале 2000-х.

Работая как агент ЦРУ под прикрытием, Плейм рекомендовала администрации Джорджа Буша-младшего отправить своего тогдашнего мужа, бывшего дипломата Джозефа Уилсона, в Нигер, чтобы проверить обвинения о том, действительно ли иракский диктатор Саддам Хусейн пытался приобрести уран для производства оружия массового уничтожения. Позже, в 2003-м году, Плейм-Уилсон опубликовала статью в The New York Times, в которой поставила под сомнение аргументацию администрации о введении войск США в Ирак.