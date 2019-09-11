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Espreso.tvОбществоДоллар подешевел до 24,88 грн

Доллар подешевел до 24,88 грн

В среду, 11 сентября, доллар сбросил в цене 15 копеек и стоит 24,88 грн

Об этом говорится на сайте НБУ.

Евро также подешевел на 14 копеек и стоит 27,47 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 24,95 грн, продают - 25,00 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,44 грн, продают - 27,55 грн.

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