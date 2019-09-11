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Espreso.tvОбществоДевять украинских моряков попали за решетку во Франции

Девять украинских моряков попали за решетку во Франции


фото: ouest-france
Суд Лилля, что во Франции, заключил девять украинских моряков за перевозку кокаина из Венесуэлы в 2015 году

Об этом сообщает РБК-Украина .

Они получили сроки от 5 до 8 лет, а также штраф в размере 75 млн.евро. Еще трое моряков - капитан из Грузии и двое моряков из Турции и Украины имеют позже предстать перед судом присяжных.

Напомним, что в концу 2015 года у пролива Па-де-Кале, катер патрульных задержал судно «Карибская пальма» (Carib Palm) под флагом Молдовы. По данным капитана, корабль направлялся из Колумбии в Польшу на ремонт. Французские правоохранительные органы нашли на судне тайник, в котором перевозили 2,3 тонны кокаина.

В команде корабля было 9 украинском, которые сообщили, что перевозили незаконный груз под угрозой. Несмотря на это, суд приговорил, кроме тюремных сроков, еще и денежный штраф. Также все осужденные моряки, кроме одного больше не имеют права посещать Францию.

 

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