День Независимости от Офиса президента стоил более 500 тыс. грн

11 сентября, 2019, 15:50

Проведение Дня Независимости обошлось государству в около 549,6 тыс. гривен

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на запросы, которые направила в ОПУ, Минкульт, КГГА и Минфин.

Отмечается, что Министерство культуры заплатило за мероприятия ко Дню Независимости 259,6 тысячи гривен. Деньги выделяли на пианистов, Национальный симфонический оркестр и национальный хор им. Веревки.

КГГА выделила 290 тыс. грн на возложение цветов к памятнику Михаилу Грушевскому и мероприятия у администрации.

ОПУ ответил журналистам, что за услуги клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из государственного бюджета не платили.

В смете Минкульта так же не сообщается, распространяется ли этот бюджет на ходу с участием президента и участие певиц Тины Кароль и Алины Паш.