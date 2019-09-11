День Независимости от Офиса президента стоил более 500 тыс. грн
11 сентября, 2019, 15:50
Проведение Дня Независимости обошлось государству в около 549,6 тыс. гривен
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на запросы, которые направила в ОПУ, Минкульт, КГГА и Минфин.
Отмечается, что Министерство культуры заплатило за мероприятия ко Дню Независимости 259,6 тысячи гривен. Деньги выделяли на пианистов, Национальный симфонический оркестр и национальный хор им. Веревки.
КГГА выделила 290 тыс. грн на возложение цветов к памятнику Михаилу Грушевскому и мероприятия у администрации.
ОПУ ответил журналистам, что за услуги клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из государственного бюджета не платили.
В смете Минкульта так же не сообщается, распространяется ли этот бюджет на ходу с участием президента и участие певиц Тины Кароль и Алины Паш.
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