 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДень Независимости от Офиса президента стоил более 500 тыс. грн

День Независимости от Офиса президента стоил более 500 тыс. грн


фото: Reuters
Проведение Дня Независимости обошлось государству в около 549,6 тыс. гривен

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на запросы, которые направила в ОПУ, Минкульт, КГГА и Минфин.

Отмечается, что Министерство культуры заплатило за мероприятия ко Дню Независимости 259,6 тысячи гривен. Деньги выделяли на пианистов, Национальный симфонический оркестр и национальный хор им. Веревки.

КГГА выделила 290 тыс. грн на возложение цветов к памятнику Михаилу Грушевскому и мероприятия у администрации.

ОПУ ответил журналистам, что за услуги клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из государственного бюджета не платили.

В смете Минкульта так же не сообщается, распространяется ли этот бюджет на ходу с участием президента и участие певиц Тины Кароль и Алины Паш.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать