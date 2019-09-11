Чумак подтвердил, что его могут назначить вместо Матиоса
Об этом Чумак сообщил в комментарии Еспресо.TV .
Бывший народный депутат Виктор Чумак подтвердил, что его кандидатура прошла все необходимые процедуры по назначению на должность главного военного прокурора, и остался только приказ главы ГПУ.
Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский согласовал назначение народного депутата двух созывов Виктора Чумака на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.
Об этом свидетельствует фотокопия документа с подписью президента от 10 сентября, сообщает DT.UA .
"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора согласована", - говорится в документе.
Активисты антикоррупционных организаций положительно отреагировали на новость о вероятном назначении Чумака.
- 2 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка уволил из должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
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