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Espreso.tvОбществоЧумак подтвердил, что его могут назначить вместо Матиоса

Чумак подтвердил, что его могут назначить вместо Матиоса

Виктор Чумак подтвердил, что может занять должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора

Об этом Чумак сообщил в комментарии Еспресо.TV .

Бывший народный депутат Виктор Чумак подтвердил, что его кандидатура прошла все необходимые процедуры по назначению на должность главного военного прокурора, и остался только приказ главы ГПУ.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский согласовал назначение народного депутата двух созывов Виктора Чумака на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Об этом свидетельствует фотокопия документа с подписью президента от 10 сентября, сообщает DT.UA .

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора согласована", - говорится в документе.

Активисты антикоррупционных организаций положительно отреагировали на новость о вероятном назначении Чумака.

  • 2 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка уволил из должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
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