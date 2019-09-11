Брат Ющенко будет защищать диссертацию об историческом наследии Киевской Руси

11 сентября, 2019, 13:42

12 сентября в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова состоится защита докторской диссертации Петра Ющенко, брата экс-президента Виктора Ющенко

Об этом в Facebook написал политолог Кость Бондаренко.

Диссертация написана на тему "Киеворуськое наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)".

По словам Бондаренко, в автореферате диссертации говорится, что во время ее написания использовались произведения художественной литературы, как исторический источник. Автор диссертации пишет, что "образ Киева как второго Иерусалима был актуализирован во времена независимости Украины".