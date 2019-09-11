Брат Ющенко будет защищать диссертацию об историческом наследии Киевской Руси
11 сентября, 2019, 13:42
12 сентября в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова состоится защита докторской диссертации Петра Ющенко, брата экс-президента Виктора Ющенко
Об этом в Facebook написал политолог Кость Бондаренко.
Диссертация написана на тему "Киеворуськое наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)".
По словам Бондаренко, в автореферате диссертации говорится, что во время ее написания использовались произведения художественной литературы, как исторический источник. Автор диссертации пишет, что "образ Киева как второго Иерусалима был актуализирован во времена независимости Украины".
- Напомним, что Петр Ющенко, старший брат Виктора Ющенко, был народным депутатом 4-го, 5-го и 6-го созывов.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-