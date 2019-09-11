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Espreso.tvМирБолгария на 10 лет закрыла въезд российскому олигарху, причастному к войне против Украины

Болгария на 10 лет закрыла въезд российскому олигарху, причастному к войне против Украины

Болгария на десять лет запретила въезд в страну российскому предпринимателю, спонсору боевиков на Донбассе Константину Малофееву

Об этом сообщает ТАСС.

Причина такого решения - расследование дела обвиняемого в шпионаже

В Болгарии задержали лидера пророссийского движения Малинова по подозрению в шпионаже в пользу Кремля лидера болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова. Его за отмывание денег и связи с российской разведкой задержали в Болгарии.

По версии прокуратуры, Малинов собирал информацию в интересах организации "Двуглавый орел", которую возглавляет Малофеев. Именно этот бизнесмен принимал участие в аннексии Крыма и финансировании сепаратистов на Донбассе.

Как известно, Константин Малофеев является российским предпринимателем, главой компании "Царьград", основателем одноименного телеканала. Он также является членом многих русских, в том числе духовных организаций. С 2012 года занимается политической деятельностью.

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