Безосновательный роспуск ЦИК является шагом к построению диктатуры, - Княжицкий
Об этом заявил в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.
"Роспуск Центральной Избирательной Комиссий без законных оснований - это еще один шаг к построению диктатуры на глазах общества и оппозиции, которые в большинстве молчат. Зачем строить диктатуру? Чтобы ограничивать свободу. Зачем ограничивать свободу? Чтобы обворовывать нацию и предавать Родину", - написал Княжицкий .
Народный депутат отметил, что при работе на пользу общества потребностей в ограничении свободы не возникает.
"Это очевидно, что для тех, кто действительно работает для людей, ограничивать свободу не требуется. Поэтому не ждите обогащения с неба, ждите войны, бедности и репрессий. Шоу, одним словом, маст гоу он))). Мне жаль молчаливых кнопкодавов , которые уже начали давить соседей. Им будет больно, они будут нести ответственность. Но все равно не понимаю, зачем это все делать при таких шансах войти в историю реформаторами и строителями, а не ворами-узурпаторами ", - отметил Княжицкий.
- Напомним, комитет Верховной Рады поддержал предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий действующего состава ЦИК.
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