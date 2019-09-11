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Espreso.tvОбществоБезосновательный роспуск ЦИК является шагом к построению диктатуры, - Княжицкий

Безосновательный роспуск ЦИК является шагом к построению диктатуры, - Княжицкий

Роспуск Центральной избирательной комиссии без надлежащего обоснования является движением в направлении построения диктатуры и ограничения свободы, в том числе свободы слова, с целью дальнейшего расхищения страны

Об этом заявил в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.

"Роспуск Центральной Избирательной Комиссий без законных оснований - это еще один шаг к построению диктатуры на глазах общества и оппозиции, которые в большинстве молчат. Зачем строить диктатуру? Чтобы ограничивать свободу. Зачем ограничивать свободу? Чтобы обворовывать нацию и предавать Родину", - написал Княжицкий .

Народный депутат отметил, что при работе на пользу общества потребностей в ограничении свободы не возникает.

"Это очевидно, что для тех, кто действительно работает для людей, ограничивать свободу не требуется. Поэтому не ждите обогащения с неба, ждите войны, бедности и репрессий. Шоу, одним словом, маст гоу он))). Мне жаль молчаливых кнопкодавов , которые уже начали давить соседей. Им будет больно, они будут нести ответственность. Но все равно не понимаю, зачем это все делать при таких шансах войти в историю реформаторами и строителями, а не ворами-узурпаторами ", - отметил Княжицкий.

  • Напомним, комитет Верховной Рады поддержал предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий действующего состава ЦИК.
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