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Espreso.tvОбществоАннексия Крыма: Рада признала нелегитимными "выборы" на полуострове

Аннексия Крыма: Рада признала нелегитимными "выборы" на полуострове

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2119 "О заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - Автономная Республика Крым и г. Севастополь"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За проект постановления проголосовали 325 парламентариев.

В частности, в постановлении ВР осуждается очередное нарушение международного права со стороны Российской Федерации, факт незаконного голосования на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополь.

Кроме того, в постановлении содержится призыв к международному сообществу дать оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов, а также к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РФ.

 

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