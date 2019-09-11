Аннексия Крыма: Рада признала нелегитимными "выборы" на полуострове
11 сентября, 2019, 17:45
Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2119 "О заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - Автономная Республика Крым и г. Севастополь"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проект постановления проголосовали 325 парламентариев.
В частности, в постановлении ВР осуждается очередное нарушение международного права со стороны Российской Федерации, факт незаконного голосования на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополь.
Кроме того, в постановлении содержится призыв к международному сообществу дать оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов, а также к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РФ.
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