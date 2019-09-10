Зеленский назначил новых заместителей руководителя ОП
10 сентября, 2019, 19:35
10 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса президента
Об этом говорится в указах президента №675 и №676 от 10 сентября на сайте Офиса президента.
Таким образом, в соответствии с указом №675, Смирнов Андрей Александрович назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины.
Также, согласно указу №676, заместителем руководителя Офиса президента Украины назначен Жовква Игорь Иванович.
- Андрей Смирнов - адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Смирнов и партнеры".
- Игорь Жовква - дипломат, занимавший должность руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции в Администрации Президента с 2014 года, возглавлял Госагентство по управлению национальными проектами.
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